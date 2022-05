RWE Aktie News: RWE gewinnt am Vormittag

Die Aktie notierte um 31.05.2022 09:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 40,91 EUR zu. Bei 41,06 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 131.979 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,39 EUR am 21.07.2021. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 44,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 47,77 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte RWE am 12.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 67,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.002,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.783,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 10.08.2023 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,77 EUR je Aktie belaufen.

