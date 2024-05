RWE Aktie News: RWE verzeichnet am Mittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von RWE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 34,71 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die RWE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 34,71 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der RWE-Aktie ging bis auf 34,63 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,67 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 299.768 RWE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 18,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2024 (30,08 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,34 Prozent.

RWE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 49,68 EUR je RWE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte RWE am 15.05.2024. Es stand ein EPS von 2,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die RWE-Bilanz für Q2 2024 wird am 14.08.2024 erwartet. RWE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: DAX klettert schlussendlich

Pluszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags mit Zuschlägen

Börse Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen