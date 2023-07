RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 39,46 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 15:51 Uhr 1,4 Prozent. Bei 39,49 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 743.604 RWE-Aktien.

Bei 43,96 EUR erreichte der Titel am 14.09.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 20.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR ab. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 9,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,73 EUR.

Am 11.05.2023 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,25 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9.409,00 EUR – ein Plus von 17,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 8.002,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von RWE wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 14.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 4,19 EUR im Jahr 2023 aus.

