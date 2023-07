RWE Aktie News: RWE reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 39,19 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 39,19 EUR zu. Bei 39,23 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,90 EUR. Bisher wurden heute 76.278 RWE-Aktien gehandelt.

Am 14.09.2022 markierte das Papier bei 43,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 12,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 36,05 EUR ab. Mit Abgaben von 8,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,73 EUR.

RWE ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,09 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.409,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 17,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte RWE einen Umsatz von 8.002,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

