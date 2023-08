RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Donnerstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von RWE. Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 38,34 EUR.

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 38,34 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 38,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,08 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 173.424 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 43,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,66 Prozent. Bei einem Wert von 36,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2022). Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 6,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,91 EUR.

Am 10.08.2023 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,12 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,01 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.476,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. RWE dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,76 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

