RWE Aktie News: RWE am Dienstagvormittag gefragt

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 36,02 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 36,02 EUR zu. In der Spitze legte die RWE-Aktie bis auf 36,10 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,06 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 36.369 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 25.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 17,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 31,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,41 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 52,05 EUR je RWE-Aktie an.

Am 10.08.2023 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. RWE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,12 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.298,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 13.11.2024 dürfte RWE die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,93 EUR je RWE-Aktie belaufen.

