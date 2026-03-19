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RWE-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research

20.03.26 12:04 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt Bernstein Research über die RWE-Aktie | finanzen.net

Bernstein Research hat eine eingehende Analyse der RWE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
58,32 EUR 0,54 EUR 0,93%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Pläne von RWE sei ambitioniert, aber realisierbar, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:48 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 58,36 EUR nach oben. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 5,76 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 247.446 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 28,9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
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