RWE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform
Diese Empfehlung gibt RBC Capital Markets für die RWE-Aktie aus.
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt außerdem die neuen Gas-Projekte in den USA.
Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die RWE-Aktie notierte um 17:37 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 58,90 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 12,05 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 2.437.026 RWE-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 32,7 Prozent zu.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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