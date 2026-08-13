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RWE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

RWE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Diese Empfehlung gibt RBC Capital Markets für die RWE-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Alexander Wheeler hob am Freitag mit Blick auf die jüngsten Halbjahreszahlen und die Prognose des Energiekonzerns seine Schätzungen für 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt außerdem die neuen Gas-Projekte in den USA.

Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die RWE-Aktie notierte um 17:37 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 58,90 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 12,05 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 2.437.026 RWE-Aktien den Besitzer. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 32,7 Prozent zu.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 10:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
17:56 RWE Outperform RBC Capital Markets
14:56 RWE Overweight Barclays Capital
13.08.26 RWE Kaufen DZ BANK
13.08.26 RWE Outperform RBC Capital Markets
13.08.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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