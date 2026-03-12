RWE-Analyse: Aktie von Goldman Sachs Group Inc. mit Buy bewertet
Die RWE-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 60 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Planung des Versorgers sieht Analyst Alberto Gandolfi als Ausgangsbasis, wie er am Freitag schrieb. Einfach gesagt sei das bis 2030 avisierte Gewinnwachstumstempo konservativ. Er selbst liege mit seiner Prognose für den Überschuss je Aktie im Jahr 2031 um 7 Prozent über dem Konzernziel.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der RWE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 09:43 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 55,40 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,72 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. 177.879 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Anteilsschein um 22,4 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 07:53 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andre Laaks, RWE