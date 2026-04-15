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RWE-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet

17.04.26 14:43 Uhr
Was ist die RWE-Aktie wirklich wert? Jefferies & Company Inc. gibt die Antwort | finanzen.net

Das RWE-Papier wurde einer genauen Prüfung durch Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman unterzogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
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Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Ahmed Farman befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit den Auswirkungen der von der britischen Regierung für 2028 angekündigten Abschaffung der Zusatzsteuer auf fossile Brennstoffe, die zur Stromerzeugung verwendet werden auf Energieversorger, die in erneuerbare Energien und Kernkraft investieren.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die RWE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von RWE befand sich um 14:27 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,4 Prozent auf 56,14 EUR ab. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 8,66 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.691.537 RWE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 24,0 Prozent aufwärts.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:14 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andre Laaks, RWE

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