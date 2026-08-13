RWE-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein
Barclays Capital-Analyst Peter Crampton hat eine ausführliche Untersuchung des RWE-Papiers durchgeführt.
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für RWE von 68 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger unterschätzten das branchenbeste Ergebnispotenzial trotz der Outperformance der Aktien noch immer, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Er sieht auch einen Weg voller Impulse durch die deutschen Energieauktionen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der RWE-Aktie zur Zeit der Analyse
Die RWE-Aktie musste um 14:42 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 58,86 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 22,32 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.393.150 RWE-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte seit Anfang des Jahres 2026 um 32,6 Prozent aufwärts.
LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 22:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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