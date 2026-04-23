RWE-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein
Goldman Sachs Group Inc. hat eine umfassende Prüfung der RWE-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.
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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 63,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi beschäftigte sich in seiner am Montag veröffentlichten Branchenanalyse mit dem Thema Energiesicherheit. Europas Versorger stünden im Kern der Elektrifizierung.
Aktienanalyse online: Die RWE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die RWE-Aktie konnte um 11:18 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 60,36 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 12,66 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 174.779 RWE-Aktien den Besitzer. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 33,4 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:07 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Andre Laaks, RWE