RWE baut ersten Solarpark in den Niederlanden

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE startet mit dem Bau seiner ersten Freiflächen-Solaranlage in den Niederlanden. Der Park Kerkrade in der Provinz Limburg soll über eine Kapazität von mehr als 14 Megawatt verfügen, teilte der DAX-Konzern in Essen mit. Für die Bauarbeiten ist das niederländische Unternehmen Volta Solar zuständig. Die Inbetriebnahme ist für im Frühsommer 2021 geplant.

Die mehr als 36.000 Solarmodule sollen dann rund 4.000 Haushalte versorgen. Die Niederlande seien einer der Kernmärkte für Solarenergie, erklärte die zuständige Wind- und Solar-COO bei RWE Renewables, Katja Wünschel. RWE betreibt in dem Land bereits sieben Onshore-Windparks und plant vier weitere. Solarparks hat das Unternehmen gerade in den USA, Kanada und Spanien errichtet.

September 03, 2020 06:34 ET (10:34 GMT)

