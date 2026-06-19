RWE erlöst mit Kapitalerhöhung brutto 4 Milliarden Euro

DOW JONES--RWE hat ihre angekündigte Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Kauf einer Mehrheit an Amprion erfolgreich abgeschlossen. Wie der Versorger am Montagabend mitteilte, platzierte er 36.143.952 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und 38.240.169 eigene Aktien von RWE in einem beschleunigten Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern. Den Platzierungspreis legte das Unternehmen bei 54 Euro je Aktie fest, damit flossen RWE nach eigenen Angaben brutto 4 Milliarden Euro zu. Mit dem Nettoerlös finanziert RWE die zuvor am Berichtstag angekündigte Aufstockung ihres bestehenden mittelbaren Anteils an der Amprion GmbH, einem der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber.

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