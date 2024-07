RWE expandiert

RWE will einen Windpark in Australien errichten.

Wie der Konzern mitteilte, hat er eine Lizenz für die Entwicklung eines Offshore-Windparks in der Nähe der Kent-Inseln erhalten. Das Gebiet biete Potenzial für einen Windpark mit einer Kapazität von 2 Gigawatt. Sofern die Planungs- und Genehmigungsverfahren und der Netzanschluss rechtzeitig erfolgen sowie die Vermarktung des Stroms gesichert sei, werde der Windpark in der ersten Hälfte der 2030er Jahre in Betrieb gehen.

RWEhat nun ein exklusives siebenjähriges Recht zur Entwicklung des Offshore-Windparks. Mit der Genehmigung kann RWE zudem eine kommerzielle Lizenz für den Bau und Betrieb des Windparks von bis zu 40 Jahren beantragen.

