RWE: Extreme Witterung in Texas belastet Ergebnis

ESSEN (Dow Jones)--Die extremen Wetterbedingungen im US-Bundesstaat Texas werden das Ergebnis von RWE belasten. Die Witterung führe zu Ausfällen von Windkraftanlagen und hohen Strompreisen. Dies teilte der DAX-Konzern am späten Donnerstag mit. Um eigene Lieferverpflichtungen erfüllen zu können, muss RWE aktuell zu außergewöhnlich hohen Preisen Strommengen zukaufen, nachdem die Public Utility Commission of Texas den Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) angewiesen hat, Knappheitspreise festzusetzen.

In der Folge wird das Ergebnis (EBITDA) des Segments Onshore Wind/Solar 2021 voraussichtlich insgesamt mit einem niedrigen bis mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag belastet. Eine abschließende Bewertung der tatsächlichen Auswirkungen sei zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2021 16:25 ET (21:25 GMT)