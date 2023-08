RWE-Führungskraft modifiziert Depot - so reagiert die Aktie

Öffentliche Bekanntgabe

Directors' Dealings brachten jüngst die RWE-Aktie in Bewegung.

Am 11.08.2023 wurden bei RWE Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Transaktion wurde am 11.08.2023 publik gemacht. Müller, Dr. Michael, Vorstand, kaufte am 11.08.2023 RWE-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 2.500 Aktien zum Preis von jeweils 38,93 EUR den Besitzer. Die RWE-Aktie konnte am Ausführungstag im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,10 Prozent auf 38,91 EUR.

Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich am Veröffentlichungstag der BaFin in der FSE-Sitzung um Prozent auf EUR. RWE erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 28,68 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 743.841.024 Aktien beziffert.

Vor dem Krebber, Dr. Markus-Handel sorgte zuletzt am 11.08.2023 eine Führungskraft für Aufsehen. Zu diesem Zeitpunkt gingen 10.000 Anteile zu jeweils 38,89 EUR an Krebber, Dr. Markus Vorstand.

