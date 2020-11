RWE kündigt Aktienrückkauf für bis zu 22,5 Millionen Euro an

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE will kurz vor Weihnachten bis zu 500.000 seiner eigenen Aktien wieder erwerben. Der Rückkauf soll zwischen dem 21. bis 23. Dezember erfolgen und auf einen Gesamtpreis von 22,5 Millionen Euro ohne Erwerbsnebenkosten begrenzt sein, teilte das DAX-Unternehmen kurz nach Vorstellung der Neun-Monatsbilanz in mit. Mit der Aktion will der Konzern Verpflichtungen aus einem Belegschaftsaktienprogramm erfüllen.

Daher hänge die tatsächliche Anzahl der zu erwerbenden Aktien davon ab, wie viele Mitarbeiter sich an dem Programm letztlich beteiligen. Der Rückkauf soll ausschließlich über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vollzogen werden. Es erfolge keine Auftragserteilung während einer Auktionsphase und die vor Beginn einer Auktionsphase erteilten Aufträge würden während dieser Phase nicht geändert.

Auch soll der Erwerb - entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - nicht zu einem übermäßig hohen Kurs erfolgen, sondern sich an dem jeweiligen Tagesangebot am Handelsplatz orientieren. Dieser wird berechnet auf Basis des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens in den 20 Börsentagen vor dem jeweiligen Kauftermin. RWE wies darauf hin, dass das Aktienrückkaufprogramm jederzeit ausgesetzt und auch wieder aufgenommen werden könne.

November 12, 2020

