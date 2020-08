RWE legt Platzierungspreis für Kapitalerhöhung auf 32,55 EUR/Aktie fest

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE AG hat den Platzierungspreis für die geplante Kapitalerhöhung auf 32,55 Euro je Aktie festgesetzt. Wie das Unternehmen mitteilte, ergebe sich ein Bruttoemissionserlös von rund 2 Milliarden Euro. Insgesamt wurden 61.474.549 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens bei institutionellen Anlegern platziert. Diese seien für das Geschäftsjahr 2020 dividenenberechtigt.

Der Bruottoemissionserlös soll für Investitionen in den zusätzlichen, kurzfristigen Ausbau des Portfolios an Erneuerbare Energien, in die Weiterentwicklung der Projektpipeline und in weitere, sich mittel- und langfristige bietende Wachstumsmöglichkeiten verwendet werden und zwar über das bisherige Ziel hinaus, bis Ende 2022 die installierte Leistung auf mehr als 13 Gigawatt netto zu erhöhen und rund 5 Milliarden Euro netto in Erneuerbare Energien zu investieren. Teile des Erlöses dienen zudem der Finanzierung der Ende Juli angekündigten Akquisition der 2,7-GW-Projektpipeline von Nordex und ihrer Realisierung.

Die neuen Aktien sollen an den Börsen Frankfurt und Düsseldorf voraussichtlich am Donnerstag zugelassen und ab Freitag gehandelt werden können. Die Lieferung ist für Montag vorgesehen.

August 18, 2020