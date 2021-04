RWE nimmt Solarpark in den Niederlanden ans Netz

Berlin (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat seine erste Freiflächen-Solaranlage in den Niederlanden in Betrieb genommen. Der Solarpark Kerkrade in der Provinz Limburg verfügt über eine installierte Leistung von 14,7 Megawatt und über mehr als 36.000 Module, teilte das Essener DAX-Unternehmen mit. Damit könnten jährlich rund 4.000 Haushalte versorgt werden.

Zwei weitere Solarprojekte und vier Onshore-Windparks von RWE sollen noch in diesem Jahr in den Niederlanden ans Netz gehen. Dazu gehören auch die Erweiterung des Solarparks Amer mit einer schwimmenden Photovoltaik-Anlage sowie einem regulären Solarpark. Derzeit prüft der RWE-Konzern zudem Möglichkeiten, weitere Solarprojekte in der Nähe seiner niederländischen Windparks an Land zu realisieren.

