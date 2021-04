RWE nimmt Speicher in Irland in Betrieb

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat seinen ersten europäischen Batteriespeicher in Irland in Betrieb genommen. Die Anlage in Stephenstown, Balbriggan, County Dublin mit einer Kapazität von 8,5 Megawattstunden könne sehr kurzfristig ins Stromnetz einspeisen, teilte das DAX-Unternehmen mit. Einen weiteren Batteriespeicher will RWE noch dieses Jahr in Irland ans Netz bringen. "Neben dem Ausbau unseres Wind- und Solarkraftportfolios sind Speicher ein wesentlicher Eckpfeiler unserer Strategie", erklärte die zuständige Managerin der Renewables-Konzerntochter, Katja Wünschel.

Im ersten Halbjahr 2020 haben irische Onshore-Windparks fast 37 Prozent des nationalen Strombedarfs gedeckt. Bis 2030 will das Land seinen Ökostromanteil auf 70 Prozent steigern.

