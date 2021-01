RWE nimmt zwei Onshore-Windparks in den USA in Betrieb

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE hat zwei neue Onshore-Windparks in Nordamerika in Betrieb genommen. Die beiden Windparks verfügen über eine installierte Gesamtleistung von 348 Megawatt und produzieren Strom für rechnerisch mehr als 104.000 US-Haushalte, teilte der DAX-Konzern mit. Die Anlage Boiling Springs in Oklahoma, Woodward County nutzt 60 Turbinen des US-Konzerns General Electric, während East Raymond in Südtexas von 91 Vestas-Turbinen angetrieben wird.

Beide Parks sollen Strom "vor allem für die Autoproduktion von Honda und die Kunden des Versorgers Austin Energy" liefern, erklärte Renewables-CEO Anja-Isabel Dotzenrath. Mit beiden Unternehmen hat RWE Stromlieferverträge geschlossen.

In direkter Nähe von East Raymond errichtet RWE derzeit mit West Raymond einen weiteren Windpark mit einer installierten Leistung von 240 Megawatt, dessen Inbetriebnahme für das erste Quartal geplant ist. RWE wird diese beiden Windparks betreiben, auch wenn das Unternehmen seine Beteiligung an den Projekten auf 25 Prozent reduziert. Grundlage war eine vorherige Vereinbarung mit dem britischen Erneuerbaren-Investor Greencoat, an den der Versorger eine 24-Prozent-Beteiligung an insgesamt vier Windparks in Texas verkauft.

January 20, 2021

