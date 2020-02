RWE sagt wegen Coronavirus Veranstaltungen ab

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE zieht wegen der Ausbreitung des Coronavirus Konsequenzen und sagt eigene Veranstaltungen ab. "Die rasante Entwicklung des Corona- oder Covid-19-Virus in den letzten Tagen und Wochen veranlasst Firmen und Institutionen auf der ganzen Welt zu präventiven Maßnahmen, um eine Ausbreitung des Erregers einzudämmen", heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. "Auch wir bei RWE haben uns in diesem Zusammenhang entschlossen, größere interne wie externe Veranstaltungen, die nicht zwingend geschäftsnotwendig sind, bis auf Weiteres abzusagen." Damit sollten mögliche Ansteckungsrisiken für Stakeholder, Geschäftspartner und Mitarbeiter minimiert werden.

February 27, 2020 08:40 ET (13:40 GMT)

