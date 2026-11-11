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RWE verbessert Gewinn in allen Segmenten - über Markterwartungen

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RWE AG St.
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DOW JONES--RWE hat in den ersten neun Monaten von deutlichen Verbesserungen in allen Konzerngeschäftsfeldern profitiert. Auch die vollzogene Anteilserhöhung am Hochvoltnetzbetreiber Amprion trug dazu bei, dass der Essener Versorger mehr verdiente als im Vorjahr. Die Markterwartungen an das Ergebnis wurden dabei übertroffen.

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Das Unternehmen meldete gut ein Drittel mehr operativen Gewinn und bestätigte die im Sommer angehobene Prognose. Das bereinigte EBITDA für den Zeitraum Januar bis September stieg auf 4,58 Milliarden Euro und übertraf damit den Analystenkonsens von 4,43 Milliarden Euro.

Im Segment Offshore Wind trugen bessere Windbedingungen zur Ergebnissteigerung bei, Onshore/Solar profitierte überdies von höheren Erzeugungskapazitäten. Im Energiehandel wurde das Ergebnis mehr als verdreifacht.

Der bereinigte Nettogewinn nach Anteilen Dritter kletterte auf 1,85 (Vorjahr: 1,29) Milliarden Euro. Hier hatten Analysten im Schnitt mit 1,71 Milliarden Euro gerechnet.

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Investiert wurden seit Jahresbeginn 10,7 Milliarden Euro. Zum Jahresende peilt RWE eine Nettoverschuldung von rund 12 Milliarden Euro an.

"RWE hat beim Ergebnis deutlich zugelegt. Alle Segmente liegen nach neun Monaten über dem Vorjahresniveau", sagte RWE-Vorstandschef Markus Krebber und bestätigte die Prognose sowie das Dividendenziel für das Gesamtjahr.

2026 plant der Energieversorger nach wie vor mit einem bereinigten EBITDA von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro. Auch den bereinigte Nettogewinn erwartet RWE weiter zwischen 1,95 und 2,45 Milliarden Euro. Es dürften die oberen Enden der Zielspannen erreicht werden, erklärte RWE.

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Die Dividende soll wie versprochen auf 1,32 Euro je Aktie steigen. Für 2025 waren 1,20 Euro gezahlt worden.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)

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Datum Rating Analyst
04.11.26 RWE Buy UBS AG
03.11.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
23.10.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG

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