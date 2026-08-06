RWE vergleicht sich mit US-Behörden und erhält Milliardenentschädigung
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--RWE U.S. Offshore, eine Tochtergesellschaft des deutschen Energiekonzerns RWE, hat sich mit dem US-Innenministerium auf einen Vergleich geeinigt, um rechtliche Ansprüche beizulegen und Pachten für Offshore-Windprojekte vor den Küsten von New York, Kalifornien und Louisiana zurückzugeben. Grund dafür ist die fehlende Genehmigungsfähigkeit dieser Standorte auf absehbare Zeit, in die RWE zuvor über eine Milliarde US-Dollar investiert hatte. Der Vergleich sieht nach Angaben von RWE Ausgleichszahlungen in Höhe von 1,22 Milliarden US-Dollar an den Essener Konzern vor. "Das Unternehmen sieht in dieser Lösung den besten Weg, die Interessen seiner Stakeholder zu wahren und Ressourcen auf Energieprojekte zu konzentrieren, für die eine verlässliche Umsetzungsperspektive besteht", so RWE weiter und fügte an, die Einigung ermögliche, das Kapital nun anderweitig einzusetzen, um "wertsteigernde Projekte, die eine zuverlässige und erschwingliche Energieversorgung gewährleisten, schneller voranzutreiben".
RWE Americas soll sich nun neu ausrichten und sich auf verlässlichere US-Energieprojekte konzentrieren. Dazu gehören eine 900 Millionen Dollar schwere Beteiligung am Bau eines LNG-Terminals in Louisiana sowie die Reservierung von Gasturbinenkapazitäten im Wert von 300 Millionen Dollar zur Entwicklung von 15 Spitzenlast-Gaskraftwerken. Insgesamt plant das Unternehmen, in den nächsten sechs Jahren rund 17 Milliarden Euro in den USA zu investieren, um seine Erzeugungskapazitäten von derzeit 13 GW auf 22 GW im Jahr 2031 auszubauen.
RWE will sich aber den weiteren Angaben weiter auf den weltweiten Ausbau seiner Offshore-Aktivitäten konzentrieren und gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Offshore-Wind mit derzeit 18 Offshore-Windparks in Betrieb, vier im Bau und weiteren Projekten in der Entwicklung. Dazu gehören auch 6,9 GW an gesicherter Kapazität aus der jüngsten Ausschreibungsrunde für Offshore-Wind in Großbritannien.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/cbr/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 06, 2026 10:41 ET (14:41 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aureus Greenway
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aureus Greenway
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle RWE Aktie News
RWE Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|29.07.26
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets