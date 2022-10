RWE verstärkt sich mit Milliarden-Zukauf in den USA bei Erneuerbaren

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE expandiert mit einem milliardenschweren Zulauf in den USA im Bereich der Erneuerbare Energien. Der Esssener DAX-Konzern übernimmt nach eigenen Angaben die Con Edison Clean Energy Businesses Inc (Con Edison CEB), einen führenden Betreiber und Entwickler von Solaranlagen und Speichern in den USA. Con Edison CEB verfügt über eine installierte Kapazität von rund 3 Gigawatt (GW) und eine Entwicklungspipeline von mehr als 7 GW.

Der Kaufpreis legt den weiteren Angaben zufolge einen Unternehmenswert von 6,8 Milliarden US-Dollar zugrunde. Der Zukauf soll ab dem ersten Jahr mit einem EBITDA von rund 600 Millionen Dollar zum RWE-Konzernergebnis beitragen. Finanziert werden sollen die Akquisition und das zusätzliche Wachstum durch Fremdkapitalinstrumente und eine Eigenkapitalmaßnahme der RWE AG. Das Eigenkapital will RWE durch die Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe an eine Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA) erhöhen.

Die Pflichtwandelanleihe hat einen Gesamtnennbetrag von 2,428 Milliarden Euro und eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Die Wandelanleihe wird in neue Inhaberstückaktien gewandelt, die voraussichtlich knapp 10 Prozent des aktuellen RWE-Grundkapitals entsprechen.

"Unsere Eigenkapitalmaßnahme schafft die Grundlage für die Finanzierung des Erwerbs von Con Edison CEB und des zusätzlichen grünen Wachstums in den kommenden Jahren", sagte RWE-Vorstandsvorsitzender Markus Krebber. "Ich freue mich, dass QIA die Ambitionen von RWE, schneller und stärker zu wachsen, mit zusätzlichem Eigenkapital unterstützt."

An dem Plan, für das Jahr 2022 eine Dividende von 0,90 Euro je Aktie zu zahlen, hält RWE nach eigenem Bekunden fest.

RWE bezeichnet die Transaktion als "Meilenstein". Mit Vollzug der Transaktion, mit der in der ersten Hälfte des kommenden Jahres gerechnet wird, werde RWE zur Nummer 4 im Bereich der Erneuerbaren Energien und zur Nummer 2 unter den Betreibern von Solaranlagen in den USA, einem der weltweit größten und am schnellsten wachsenden Märkte für Erneuerbare Energien. Der "Inflation Reduction Act" setze zudem einen stabilen und verlässlichen Zehn-Jahres-Rahmen für Investitionen in saubere Energien.

Für den Ausbau des Geschäfts mit Erneuerbaren Energien und das Ziel von RWE, bis 2040 klimaneutral zu werden, spielen die USA eine Schlüsselrolle.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2022 04:49 ET (08:49 GMT)