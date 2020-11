RWE will über LNG-Terminal Brunsbüttel nun erst 2021 entscheiden

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger RWE rechnet nicht mehr damit, dass es noch in diesem Jahr zu einem Vertragsabschluss für das geplante Flüssiggas-Anlandeterminal im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel kommt. "Wir sind bei Brunsbüttel beim LNG-Terminal ja noch in der Phase, die Entscheidung zu treffen, dass es jetzt gebaut wird. Die hat sich wegen Covid-19 leicht verzögert", sagte RWE-Finanzvorstand Markus Krebber anlässlich einer Bilanz-Telefonkonferenz. Die Entscheidung werde "wahrscheinlich erst irgendwann im ersten Halbjahr nächsten Jahres hoffentlich erfolgen", so Krebber.

Ursprünglich sollten die Verhandlungen von RWE und dem Projektträger, der German LNG Terminal - hinter der die niederländische Gasunie, der ebenfalls niederländische Erdölkonzern Vopak und die Hamburger Oiltanking stehen -, bereits bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Damit hätte German LNG Terminal in die Lage versetzt werden sollen, eine positive Investitionsentscheidung für den Bau zu treffen.

RWE-Finanzchef Krebber erklärte, der DAX-Konzern sei dennoch "sehr optimistisch", genug Lieferverträge zu erhalten, um das Projekt über die Ziellinie zu bringen. "Alle Partner sind noch optimistisch, dass wir das erste Energie-Importterminal in Deutschland sehen werden."

Seit Juni prüfen das Joint Venture aus RWE und der German LNG Terminal auch Möglichkeiten für den Import von Wasserstoff. Für den klimaschonenden Energieträger sieht RWE grundsätzlich Chancen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen mit Blick auf die nationale Wasserstoffstrategie dafür stimmen: "Wenn der Rahmen steht für Elektrolyseure, dann kann das alles mit privaten Mitteln erfolgen." Das Unternehmen betreibt selbst mehr als 30 Wasserstoff-Projekte in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien.

Erst in der vergangenen Woche hatte der Energiekonzern Uniper seine eigenen Pläne für ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven begraben. Grund waren zu wenige verbindliche Buchungen von potenziellen Erdgas-Abnehmern. Uniper verwies auch auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten infolge der Corona-Krise. Die Unternehmenstochter LNG Terminal Wilhelmshaven prüft nun ebenfalls den Import von Wasserstoff.

