RWE wird vor allem in den USA zurückhaltender investieren

DOW JONES--RWE wird vor allem in den USA restriktiver mit neuen Investitionsprojekten umgehen. Das aktuelle US-Investitionsprogramm von rund 4 Gigawatt Leistung sei "sehr immunisiert gegen Zölle", sagte Vorstandschef Markus Krebber auf der Bilanzpressekonferenz. Selbst die aktuell diskutierten extremen Zölle würden die Kosten nur um etwa 1 Prozent erhöhen, sagte er. Deshalb fühle RWE sich mit den bisherigen Investitionen auch "sicher".

Wer­bung Wer­bung

Anders sehe es bei zukünftigen Investitionen aus. Hier könnten endgültige Investitionsentscheidungen erst fallen, wenn das mögliche Zollrisiko zuvor mitigiert sei, der Genehmigungsrahmen sicher und die Stromabnahme klar. Das werde schwieriger zu lösen sein, sagte Krebber, "und deshalb erwarten wir in der Phase der Unsicherheit auch weniger neue Investitionszusagen unsererseits."

Klarere Investitionspläne werde RWE erst vorlegen können, wenn einerseits klar sei, wie die US-Energiepolitik in Zukunft aussehe, und wenn andererseits die neue Bundesregierung mit einer neuen Kraftwerksstrategie über den nötigen Zubau deutscher Gaskraftwerke für die Versorgungssicherheit entschieden habe. Krebber äußerte die Hoffnung, dass RWE in sechs bis neun Monaten klarere Pläne vorlegen könne. Dass Trump den Ausbau der Erneuerbaren in den USA komplett stoppen wird, glaubt er angesichts des fühlbar stark steigenden Strombedarfs in dem Land aber nicht.

Wer­bung Wer­bung

RWE hatte am Morgen mit Vorlage der Bilanz 2024 angekündigt, die Investitionen bis 2030 gegenüber den bisherigen Planungen um etwa 10 Milliarden auf 35 Milliarden Euro zu senken. Zum Teil werde diese Summe genutzt, um den Verschuldungsgrad bezogen auf das EBITDA niedriger zu halten, sagte Finanzvorstand Michael Müller, nämlich am unteren Rand der bisherigen Zielspanne von 3,0 bis 3,5. Angesichts der laufenden Investitionsprojekte dürfte der Wert von 3,0 schon Ende 2025 erreicht werden - bei 2,0 lag er Ende 2024.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2025 08:23 ET (12:23 GMT)