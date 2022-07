RWI für weitere vier Jahre an Erstellung der Gutachten beteiligt

BERLIN (Dow Jones)--Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung wird auch in den nächsten vier Jahren an der Erstellung der Frühjahrs- und Herbstgutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute beteiligt sein. Nach Angaben des Instituts war es bei der Ausschreibung des Bundeswirtschaftsministeriums zur Erstellung der Gemeinschaftsdiagnose zusammen mit dem Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien für den Zeitraum 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2026 erfolgreich.

"Wir freuen uns sehr, dass das RWI auch weiterhin an der Gemeinschaftsdiagnose beteiligt ist. Die erneute Vergabe des Auftrags an das RWI empfinden wir als große Wertschätzung für unsere Konjunkturforschung", sagte RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt.

Das RWI ist seit 1950 ohne Unterbrechung an der Erstellung der Gutachten beteiligt. Die Gemeinschaftsdiagnose der Institute wird üblicherweise im April und Oktober vorgestellt. Neben dem RWI wirken an dem Gutachten derzeit drei weitere große deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute mit - das Ifo Institut, das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel) und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH).

