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RWI/ISL-Containerumschlag-Index sinkt erneut - Iran-Krieg belastet

29.05.26 10:01 Uhr

DOW JONES--Der Containerumschlag-Index des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist saisonbereinigt im April erneut gesunken. Nach einem revidierten Wert von 142,2 Punkten im Vormonat fiel der Index um 1,0 Zähler auf 141,2 Punkte. Damit wurde die spürbare Belebung des Containerumschlags zu Beginn des Jahres inzwischen vollständig rückgängig gemacht; die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus verschärft die Belastungen für den Welthandel spürbar.

Während die Lieferketten immer stärker unter Druck geraten und die Transportkosten steigen, zeigen die aktuellen Daten eine anhaltende Abschwächung in wichtigen Hafenregionen. In fast allen relevanten Umschlagplätzen hinterlassen die Störungen durch den Iran-Krieg und die damit verbundenen logistischen Verwerfungen tiefe Spuren. Besonders die Exportdynamik in China und die Umschlagzahlen in Europa verlieren weiter an Dynamik.

RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt kommentierte die Lage besorgt: "Mit dem erneuten Rückgang des RWI/ISL-Containerumschlag-Index mehren sich die Zeichen in Deutschland für eine Fortsetzung der Wirtschaftsflaute der vergangenen Jahre. Der Umschlag in den nordeuropäischen Häfen bleibt schwach und eine Trendwende ist nicht in Sicht." Umso wichtiger sei es nun, mit entschlossenen Reformen die deutsche Volkswirtschaft zurück auf einen Wachstumskurs zu bringen.

Mit Blick auf die Bundesrepublik warnte Schmidt vor den Folgen exogener Schocks: "Der Iran-Krieg dürfte somit die aktuelle Exportschwäche der deutschen Wirtschaft weiter verschärfen. Für unsere Volkswirtschaft ist das eine schlechte Nachricht." Es gelte, das Land robuster gegenüber solchen geopolitischen Krisen aufzustellen.

Der Nordrange-Index, der wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland liefert, sank im April von revidierten 120,0 Punkten auf 118,5 Punkte. Auch in den chinesischen Häfen war ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen: Dort fiel der Containerumschlag nach dem kräftigen Minus im Vormonat erneut von revidierten 161,0 Punkten im März auf 158,5 Punkte.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 04:01 ET (08:01 GMT)