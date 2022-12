RWI: Schwäche beim Containerumschlag hält an

BERLIN (Dow Jones)--Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung hat im November nur eine leichte Erholung beim weltweiten Containerumschlag festgestellt. Der spürbare Rückgang des Containerumschlags im Oktober konnte damit aber nicht ausgeglichen werden, erklärte das Institut. Der Containerumschlag-Index des RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) stieg im November auf 122,9 Punkte nach 120,9 Punkten im Vormonat.

Die Erholung ging nur auf die chinesischen Häfen zurück. In allen anderen Weltregionen ist der Containerumschlag weiter gesunken. In China stieg der Containerumschlag kräftig auf 134,3 von 129,1. Der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, sank auf 107,8 von 109,9

RWI-Konjunkturchef Torsten Schmidt sagte: "Die leichte Erholung des Containerumschlags nach dem kräftigen Rückgang des Vormonats kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Schwächephase des Welthandels anhält. Davon sind insbesondere die europäischen Häfen betroffen."

