RWI: Weltweiter Containerumschlag nimmt im November zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der weltweite Containerumschlag hat nach Aussage des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI im November zugenommen, was vor allem an einer höheren Aktivität in China lag. Der Containerumschlagsindex des RWI und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) stieg auf 125,3 (Oktober: 123,9) Punkte. Laut RWI liegt das vor allem am kräftigen Umschlagszuwachs in China. Der Nordrange-Index, der Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung im nördlichen Euroraum und in Deutschland gibt, erhöhte sich auf 113,9 (112,1) Zähler.

December 22, 2021 06:33 ET (11:33 GMT)