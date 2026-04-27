Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April
Im vergangenen Monat haben Experten die Ryanair-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Ryanair-Aktie veröffentlicht.
5 Experten raten die Ryanair-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,60 EUR für die Ryanair-Aktie, was einem Anstieg von 10,52 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von 22,08 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|32,00 EUR
|44,93
|27.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.04.2026
|Bernstein Research
|32,00 EUR
|44,93
|21.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|17.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|36,00 EUR
|63,04
|15.04.2026
|Barclays Capital
|31,00 EUR
|40,40
|13.04.2026
|Bernstein Research
|32,00 EUR
|44,93
|13.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com