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Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

30.04.26 18:00 Uhr
Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben Experten die Ryanair-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
22,77 EUR 0,36 EUR 1,61%
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Aktie kaufen

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Ryanair-Aktie veröffentlicht.

5 Experten raten die Ryanair-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,60 EUR für die Ryanair-Aktie, was einem Anstieg von 10,52 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von 22,08 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research32,00 EUR44,9327.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.04.2026
Bernstein Research32,00 EUR44,9321.04.2026
JP Morgan Chase & Co.--17.04.2026
JP Morgan Chase & Co.36,00 EUR63,0415.04.2026
Barclays Capital31,00 EUR40,4013.04.2026
Bernstein Research32,00 EUR44,9313.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

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20.01.2026Ryanair Market-PerformBernstein Research
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12.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
02.11.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
29.07.2020Ryanair ReduceKepler Cheuvreux
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