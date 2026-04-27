Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im April

Aussichten

Im vergangenen Monat haben Experten die Ryanair-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

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5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Ryanair-Aktie veröffentlicht.

5 Experten raten die Ryanair-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 32,60 EUR für die Ryanair-Aktie, was einem Anstieg von 10,52 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von 22,08 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 32,00 EUR 44,93 27.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 22.04.2026 Bernstein Research 32,00 EUR 44,93 21.04.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 17.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 36,00 EUR 63,04 15.04.2026 Barclays Capital 31,00 EUR 40,40 13.04.2026 Bernstein Research 32,00 EUR 44,93 13.04.2026

Redaktion finanzen.net