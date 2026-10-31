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Analysen

Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober

So haben Experten die Ryanair-Aktie zuletzt eingeschätzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
23.00 EUR 0.31 EUR 1.37 %
Charts | News | Analysen

Die Ryanair-Aktie wurde im Oktober 2026 von 5 Experten analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Ryanair mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 27,80 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 4,80 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Ryanair-Aktie von 23,00 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Oddo BHF25,00 EUR8,7028.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.26,00 EUR13,0420.10.2026
JP Morgan Chase & Co.29,00 EUR26,0920.10.2026
JP Morgan Chase & Co.29,00 EUR26,0914.10.2026
Bernstein Research30,00 EUR30,4306.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
28.10.26 Ryanair Underperform Oddo BHF
20.10.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Ryanair Outperform Bernstein Research

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