Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Oktober
So haben Experten die Ryanair-Aktie zuletzt eingeschätzt.
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Die Ryanair-Aktie wurde im Oktober 2026 von 5 Experten analysiert.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Ryanair mit Halten ein, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 27,80 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 4,80 EUR zum aktuellen FSE-Kurs der Ryanair-Aktie von 23,00 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Oddo BHF
|25,00 EUR
|8,70
|28.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|26,00 EUR
|13,04
|20.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|29,00 EUR
|26,09
|20.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|29,00 EUR
|26,09
|14.10.2026
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|30,43
|06.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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