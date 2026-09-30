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Unter der Lupe

Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

So schätzten Analysten die Ryanair-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ryanair
23.33 EUR 0.36 EUR 1.57 %
Charts | News | Analysen

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Ryanair veröffentlicht.

4 Experten raten die Ryanair-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 30,13 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 6,80 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von Ryanair in Höhe von 23,33 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research30,00 EUR28,5924.09.2026
JP Morgan Chase & Co.32,00 EUR37,1623.09.2026
Bernstein Research30,00 EUR28,5910.09.2026
Barclays Capital28,50 EUR22,1601.09.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
24.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
23.09.26 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
01.09.26 Ryanair Overweight Barclays Capital
20.08.26 Ryanair Outperform Bernstein Research

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