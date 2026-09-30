Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September
So schätzten Analysten die Ryanair-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Ryanair veröffentlicht.
4 Experten raten die Ryanair-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 30,13 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 6,80 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von Ryanair in Höhe von 23,33 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|28,59
|24.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|32,00 EUR
|37,16
|23.09.2026
|Bernstein Research
|30,00 EUR
|28,59
|10.09.2026
|Barclays Capital
|28,50 EUR
|22,16
|01.09.2026
Redaktion finanzen.net
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