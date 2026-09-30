Ryanair-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im September

Unter der Lupe

30.09.26 18:00 Uhr

So schätzten Analysten die Ryanair-Aktie im letzten Monat ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 30,13 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 6,80 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von Ryanair in Höhe von 23,33 EUR.

4 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Ryanair veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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