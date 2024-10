Ryanair fährt im Sommer 2025 Angebot von deutschen Flughäfen zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fluggesellschaft Ryanair kürzt ihr Angebot an deutschen Flughäfen im kommenden Sommer um 12 Prozent und hat dies mit der in Deutschland zu zahlenden Luftverkehrssteuer und hohen Flughafengebühren begründet. Die irische Billigairline kündigte an, ihre Basen in Dortmund, Dresden und Leipzig zu schließen und das Angebot in Hamburg um 60 Prozent zu reduzieren, wodurch im Sommer 2025 insgesamt 22 Strecken wegfallen. Damit reduziert sich das Sitzplatzangebot im Sommer 2025 im Vergleich zu diesem Jahr um 1,8 Millionen Sitze.

Die Bundesregierung habe versäumt, die Luftverkehrssteuer sowie die Sicherheits- und Flugsicherungsgebühren zu senken, was die Erholung und das Wachstum behindere, teilte Ryanair mit und forderte die Politik auf, "sofort zu handeln, um die Zugangskosten zu senken und das marode deutsche Luftverkehrssystem zu reparieren". Die Luftverkehrssteuer müsse abgeschafft und die für Januar nächsten Jahres geplante Erhöhung der Sicherheitsgebühren verschoben werden, "um weitere Kürzungen im Sommer 2025 zu vermeiden".

Ryanair ist ein lautstarker Kritiker der steigenden Kosten für die Branche. Bereits im August hatte Ryanair aus Kostengründen die Kapazität des Flughafens Berlin Brandenburg um 20 Prozent gekürzt und die Zahl der dort stationierten Flugzeuge von neun auf sieben reduziert, was einer Streichung von 750.000 Sitzplätzen und sechs Strecken entspricht. Dagegen kündige Ryanair an, in Schweden zu expandieren, nachdem das nordische Land die Abschaffung seiner Luftverkehrssteuer angekündigt hat.

October 10, 2024