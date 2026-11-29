RZOLV Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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RZOLV Technologies hat am 27.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
RZOLV Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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