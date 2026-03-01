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S-Bahn fährt nicht: Bahn bietet Leihräder als Ersatz an

18.03.26 17:00 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn stellt Fahrgästen zum ersten Mal auch Fahrräder als Alternative bei einer Streckensperrung zur Verfügung. Neben dem Schienenersatzverkehr mit Bussen wird Reisenden einer gesperrten S-Bahn-Verbindung zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach bundesweit erstmalig ein "autarkes Bike-Sharing-System" angeboten, wie die Bahn mitteilte.

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Die eigens gekennzeichneten "S11-Bikes" sollen über die App des Anbieters Nextbike ausgeliehen werden können. Reisende können dann flexibel auf der ungefähr zehn Kilometer langen Route unterwegs sein

- abgegeben werden dürfen die Räder allerdings ausschließlich an

einer der fünf Bahnstationen an der Strecke.

Die Bahnstrecke zwischen Köln-Mülheim und Bergisch Gladbach wird vom 10. April an wegen einer Modernisierung eines Stellwerks gesperrt. Reisende der betroffenen S-Bahn-Linie müssen nach Angaben der Deutschen Bahn bis zum 3. Juli auf die angebotenen Alternativen ausweichen./fro/DP/zb