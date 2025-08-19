DAX24.297 -0,3%ESt505.437 -0,2%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.696 -1,6%Euro1,1698 -0,1%Öl65,88 -0,4%Gold3.354 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 UnitedHealth 869561 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Allianz 840400 TUI TUAG50 Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei mit Rekord -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie steigt: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten Novo Nordisk-Aktie steigt: FDA-Zulassung für Wegovy bei Lebererkrankung erhalten
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX mit etwas niedrigerem Start Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX mit etwas niedrigerem Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

S-Bahn fährt wieder zwischen Frankfurt und Offenbach

18.08.25 08:48 Uhr

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach einer mehr als sechswöchigen Sperrung rollen wieder S-Bahn-Züge zwischen Frankfurt und Offenbach. Die ersten Züge befahren die Strecke, die teilweise durch Tunnel führt, seit 5.00 Uhr morgens. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit. Am Morgen gab es allerdings Verzögerungen auf der Strecke, als Grund wurden technische Störungen angegeben.

Wer­bung

Die Bauarbeiten sind auch nicht beendet - daher gibt es weiter Einschränkungen: Für die Nächte und in den hessischen Herbstferien vom 2. bis 20. Oktober kündigt die Deutsche Bahn Sperrungen auf der Strecke an.

Die jüngste Sperrung begann am 4. Juli, sie betraf den Abschnitt zwischen Frankfurt-Ostendstraße und Offenbach-Ost. Es waren Ersatzbusse unterwegs, zudem wurden Züge über den Offenbacher Hauptbahnhof umgeleitet. Schon zuvor war die Strecke nachts und an Wochenenden gesperrt.

Neue Gleise und Weichen

Währenddessen wurden nach Bahnangaben Gleise, Weichen und die Tunnelnotbeleuchtung instand gesetzt. Die Bahn erneuert zudem den Brandschutz an den unterirdischen Stationen und saniert die Station Frankfurt-Mühlberg. Insgesamt werden laut dem Unternehmen rund 180 Millionen Euro investiert.

Wer­bung

Ab diesem Montag rollt auch die Odenwaldbahn wieder durchgängig, wie der Betreiber Vias mitteilt. Nach der Sprengung der Zeller Brücke bei Bad König seien "sämtliche Stationen wieder ohne Umstieg zu erreichen". Wegen akuter Einsturzgefahr der Brücke war die Bahnstrecke Mitte Mai gesperrt worden. Es waren Ersatzbusse unterwegs./isa/DP/mis