s.i.g. bietet Managed Security Services auf Basis von Enginsight

(Dies ist eine Presseinformation der s.i.g. mbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.)

Die permanente Überwachung der IT-Sicherheit inklusive automatisierter Penetrationstests steht im Fokus des neuen Angebots für Managed Security Services, das das Neu-Ulmer IT-Haus s.i.g. mbH auf Basis des Lösungsportfolios des Cybersecurity-Spezialisten Enginsight aufgebaut hat. Dazu hat sich s.i.g. jetzt auch als Silber-Partner von Enginsight zertifizieren lassen. "Überzeugt hat uns, dass Enginsight alle Funktionen aus einer Hand bietet, die wir uns früher bei verschiedenen Anbietern zusammensuchen mussten: Vom IT-Monitoring über IT-Security und IT-Management bis hin zu automatisierten Penetrationstests ist alles abgedeckt. Damit bietet Enginsight quasi ein Schweizer Taschenmesser für die IT-Sicherheit", beschreibt Ralf Tech, CTO der s.i.g. mbH die Alleinstellungsmerkmale.

Nachdem das neue Angebot bei ersten Kunden bereits im Einsatz ist, soll der Bereich in nächster Zeit weiter ausgebaut werden. "Vor dem Hintergrund zunehmender Cyber-Bedrohungen verzeichnen wir derzeit eine stark zunehmende Nachfrage nach einem derartigen Full-Service-Angebot - nicht nur bei mittelständischen Unternehmen, sondern auch bei öffentlichen Auftraggebern wie etwa Kliniken, die besonders im Fokus von IT-Angriffen stehen", berichtet Ralf Tech. Dabei zählt vor allem die Option der automatisierten Penetrationstests zu den entscheiden Pluspunkten. "In manchen Branchen werden derartige Tests bereits vorgeschrieben und wir können so ständig prüfen, ob es Schwachstellen im Netz oder bei den angeschlossenen Geräten gibt" so Ralf Tech. Daneben überwacht das System permanent auch den Zustand im Netzwerk sowie den Status aller angeschlossenen Geräte inklusive aller installierten Anwendungen und sorgt so für Transparenz in der IT. Bei Abweichungen von Sicherheitsstandards oder unvorhergesehen Ereignissen gibt es aktiv Warnungen aus, so dass Schwachstellen sofort erkannt und geschlossen werden können.

Enginsight bietet die nach eigenen Angaben einfachste All-in-One Cybersecurity-Lösung für den Mittelstand. 2017 in Jena gegründet, ist die komplett selbst entwickelte Software inzwischen bei zahlreichen KMU im Einsatz und erfreut sich insbesondere bei IT-Dienstleistern großer Beliebtheit. Sie nutzen Enginsight, um den Reifegrad der IT-Sicherheit zu ermitteln und proaktiv tätig zu werden sowie Angriffe zu detektieren und zu blocken.

Weitere Informationen:

s.i.g. mbH - IT mit IQ system informations GmbH

Susanne Fetzer, Marketing

Zeppelinstraße 5/2 - 89231 Neu-Ulm

Tel.: +49 (0) 731 935 96-0

Fax: +49 (0) 731 935 96-29

E-Mail: susanne.fetzer@sig-ulm.de

www.sig-ulm.de

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Press'n'Relations GmbH

Uwe Pagel

Magirusstr. 33 - 89077 Ulm

Tel.: +49 (0) 731 96287-29

Fax: +49 (0) 731 96287-97

E-Mail: upa@press-n-relations.de

https://press-n-relations.com

Über s.i.g. IT mit IQ

s.i.g. IT mit IQ steht für ein umfassendes Portfolio aus Hardware, Software und Services, mit dem das IT-Systemhaus seine Kunden lokal wie global in allen Fragen von Storage, Backup, Network-Security, IT-Infrastruktur, Industrial-IT, Unified Communication & Collaboration (UCC) oder Datenschutz unterstützt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Ulm und einer Niederlassung in Erfurt wurde 1997 gegründet und erzielte 2017 mit knapp 100 Mitarbeitern rund 26 Millionen Euro Umsatz. Die Unternehmensidee "Play Business Safe" steht für Kompetenz, Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie Global Player, die Öffentliche Verwaltung oder der Gesundheitssektor.

Dies ist eine Presseinformation der s.i.g. mbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2022 05:25 ET (09:25 GMT)