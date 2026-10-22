S K Offset: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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S K Offset hat am 20.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 9,69 INR. Im Vorjahr hatte S K Offset 1,99 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,32 Prozent auf 666,73 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 482,03 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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