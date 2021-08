s.Oliver-Gründer Freier denkt über Verkauf seiner Firma nach

HAMBURG (Dow Jones)--Bernd Freier, 74, überlegt, sich von s.Oliver zu trennen. Das sagte der Gründer und Inhaber des fränkischen Mode-Labels dem SPIEGEL. "Ich denke darüber nach, was meinen Kindern und Enkeln mehr nutzen würde. Eine Firma, die sie verwalten müssten. Oder ein Vermögen, resultierend aus einem Verkauf. Denkbar wäre auch eine strategische Partnerschaft. Oder ein Börsengang. Das werden wir in den kommenden Jahren entscheiden."

Freier, der äußerst selten Interviews gibt, gründete sein Unternehmen 1969 und leitete es rund 50 Jahre lang. Seit 2019 ist Claus-Dietrich Lahrs, 58, Chef der Firma mit Sitz in Rottendorf bei Würzburg. Freier verpflichtete sich damals, sich aus dem Tagesgeschäft herauszuhalten. Dem eigenen Rückzug zuzustimmen, habe sich zunächst angefüllt "wie ein Hurrikan", so Freier. Am Ende sei ihm das Aufhören gar nicht so schwergefallen. Die Zusammenarbeit mit Lahrs sei für beide zunächst nicht einfach gewesen, inzwischen habe man "einen guten Weg gefunden".

Freier wurde in ärmlichen Verhältnissen groß, was ihn bis heute beschäftigt. Dem Spiegel sagte er: "Ich bin in einem Bunker ohne Fenster aufgewachsen, zehn Personen, eine Toilette, keine Badewanne. 1952 hatten wir die erste richtige Wohnung. Da ist das größte Bestreben, dass du aus dieser Kacke rauskommst. Als ich sechs war, wurden meine älteste Schwester und ich nachts um drei geweckt und haben Zeitungen ausgetragen." Bis heute steht Freier morgens um vier Uhr auf und reißt Artikel aus der Tagespresse heraus, die er dann in der Firma verteilt.

