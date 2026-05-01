S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 am Dienstagnachmittag
Der S&P 500 verzeichnet am Nachmittag Kursanstiege.
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Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,86 Prozent fester bei 7.262,64 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 58,907 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,540 Prozent stärker bei 7.239,66 Punkten, nach 7.200,75 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.233,62 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.264,79 Zählern.
S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der S&P 500 bei 6.582,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6.798,40 Punkte. Vor einem Jahr, am 05.05.2025, wurde der S&P 500 mit 5.650,38 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5,89 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.272,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern registriert.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Intel (+ 14,05 Prozent auf 109,24 USD), Waters (+ 12,55 Prozent auf 339,76 USD), Sandisk (+ 12,32 Prozent auf 1.410,59 USD), Micron Technology (+ 11,08 Prozent auf 640,31 USD) und Akamai (+ 9,64 Prozent auf 115,98 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil IPG Photonics (-28,38 Prozent auf 87,61 USD), Huntington Ingalls Industries (-11,69 Prozent auf 320,90 USD), Fiserv (-9,81 Prozent auf 56,65 USD), PayPal (-8,33 Prozent auf 39,53 EUR) und Palantir (-6,85 Prozent auf 136,02 USD).
S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 26.081.795 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,124 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die ConAgra Foods-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
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