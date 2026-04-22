S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 am Mittag

Kursverlauf

Der S&P 500 kommt am Donnerstag nicht vom Fleck.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,01 Prozent leichter bei 7.137,33 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 57,049 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,169 Prozent auf 7.125,82 Punkte an der Kurstafel, nach 7.137,90 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.115,89 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.147,78 Einheiten.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,285 Prozent zu. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wies der S&P 500 6.581,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6.915,61 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wurde der S&P 500 mit 5.375,86 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,07 Prozent. Bei 7.147,78 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell United Rentals (+ 21,83 Prozent auf 978,00 USD), Texas Instruments (+ 18,51 Prozent auf 280,05 USD), West Pharmaceutical Services (+ 12,98 Prozent auf 310,04 USD), Microchip Technology (+ 9,48 Prozent auf 90,30 USD) und Hasbro (+ 9,30 Prozent auf 99,04 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen ServiceNow (-17,00 Prozent auf 85,55 USD), Bio-Techne (-10,45 Prozent auf 52,46 USD), Thermo Fisher Scientific (-10,39 Prozent auf 460,60 USD), PerkinElmer (-10,11 Prozent auf 84,75 USD) und Las Vegas Sands (-8,99 Prozent auf 51,74 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 10.837.572 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,149 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Perrigo Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,87 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net