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S&P 500-Marktbericht

S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 am Montagnachmittag

06.04.26 20:02 Uhr
S&P 500 aktuell: Das macht der S&P 500 am Montagnachmittag | finanzen.net

Kaum verändert zeigt sich der S&P 500 aktuell.

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Der S&P 500 bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,09 Prozent fester bei 6.588,30 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53,886 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,010 Prozent stärker bei 6.583,38 Punkten, nach 6.582,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.579,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.618,13 Zählern.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 06.03.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.740,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, betrug der S&P 500-Kurs 6.944,82 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, wurde der S&P 500 mit 5.074,08 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 3,94 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.002,28 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern registriert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Seagate Technology (+ 5,86 Prozent auf 454,50 USD), AppLovin (+ 5,69 Prozent auf 408,37 USD), VeriSign (+ 5,11 Prozent auf 273,12 USD), Monolithic Power Systems (+ 4,74 Prozent auf 1.171,54 USD) und eBay (+ 4,26 Prozent auf 98,15 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Booking (-95,85 Prozent auf 174,10 USD), Lumentum (-6,42 Prozent auf 773,82 USD), Invesco (-5,76 Prozent auf 22,75 USD), Organon Company (-4,09 Prozent auf 6,10 USD) und Biogen (-4,04 Prozent auf 170,18 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 11.742.052 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,740 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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