S&P 500 aktuell: Pluszeichen im S&P 500

S&P 500-Entwicklung

Am Donnerstagmittag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag steigt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 1,00 Prozent auf 7.494,46 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,734 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,19 Prozent auf 7.508,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7.420,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7.509,44 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.468,32 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,297 Prozent abwärts. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 18.05.2026, bei 7.403,05 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 6.624,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wurde der S&P 500 mit 5.980,87 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,27 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 10,78 Prozent auf 2.170,04 USD), Cerebras Systems (+ 9,71 Prozent auf 234,41 USD), Intel (+ 8,34 Prozent auf 131,20 USD), Western Digital (+ 8,14 Prozent auf 770,13 USD) und Super Micro Computer (+ 7,81 Prozent auf 29,95 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Accenture (-16,94 Prozent auf 129,58 USD), Cognizant (-9,79 Prozent auf 44,04 USD), IBM (-6,23 Prozent auf 246,01 USD), Kroger (-5,79 Prozent auf 58,24 USD) und L3Harris Technologies (-5,37 Prozent auf 296,36 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 24.741.805 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

S&P 500-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net