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NYSE-Handel im Fokus

S&P 500 aktuell: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich

S&P 500 aktuell: S&P 500 am Donnerstagmittag freundlich

Der S&P 500 verbucht am Donnerstagmittag Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cerebras Systems Inc
225.02 USD -37.04 USD -14.13 %
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Sandisk Corp
1,350.00 EUR 170.00 EUR 14.41 %
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Super Micro Computer Inc
35.10 EUR 2.40 EUR 7.34 %
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Indizes
S&P 500
7,783.81 USD 35.31 USD 0.46 %
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Um 17:58 Uhr geht es im S&P 500 im NYSE-Handel um 0,40 Prozent aufwärts auf 7.779,33 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 62,430 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,318 Prozent fester bei 7.773,13 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.748,50 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7.816,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.763,18 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0,356 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der S&P 500 auf 7.515,34 Punkte taxiert. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 13.05.2026, den Stand von 7.444,25 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 6.466,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 13,43 Prozent. Bei 7.816,70 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 13,63 Prozent auf 1.527,47 USD), Super Micro Computer (+ 10,29 Prozent auf 41,48 USD), Western Digital (+ 8,05 Prozent auf 490,67 USD), Micron Technology (+ 5,76 Prozent auf 963,78 USD) und Intel (+ 4,89 Prozent auf 105,89 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Tapestry (-14,63 Prozent auf 131,25 USD), Cerebras Systems (-13,46 Prozent auf 226,79 USD), Cisco (-8,65 Prozent auf 113,16 USD), Coherent (-4,33 Prozent auf 340,23 USD) und Home Depot (-3,62 Prozent auf 295,20 EUR).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Super Micro Computer-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 15.150.673 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,570 Bio. Euro heraus.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 12,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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