S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittag mit positivem Vorzeichen

S&P 500-Marktbericht

10.07.26 17:59 Uhr

Der S&P 500 zeigt sich aktuell wenig verändert.

Am Freitag legt der S&P 500 um 17:56 Uhr via NYSE um 0,13 Prozent auf 7.553,68 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61,998 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,079 Prozent auf 7.549,60 Punkte an der Kurstafel, nach 7.543,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.560,40 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.508,16 Punkten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0,622 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 10.06.2026, den Wert von 7.266,99 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 10.04.2026, den Wert von 6.816,89 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 6.280,46 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10,14 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Cerebras Systems (+ 7,91 Prozent auf 214,24 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,27 Prozent auf 671,08 USD), CarMax (+ 5,86 Prozent auf 54,00 USD), Fortune Brands Home Security (+ 4,28 Prozent auf 51,64 USD) und Weyerhaeuser (+ 4,09 Prozent auf 23,42 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Moderna (-10,22 Prozent auf 68,74 USD), Datadog A (-4,83 Prozent auf 256,00 USD), Palo Alto Networks (-4,05 Prozent auf 324,60 USD), Intel (-3,71 Prozent auf 108,36 USD) und Fortinet (-3,66 Prozent auf 157,73 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 10.549.476 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,318 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,73 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net