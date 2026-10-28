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S&P 500-Performance im Fokus

S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag freundlich

S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag freundlich

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in New York optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baker Hughes Inc.
49.78 EUR -0.54 EUR -1.08 %
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C.H. Robinson Worldwide Inc.
128.00 EUR 0.15 EUR 0.12 %
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CoStar Group Inc.
25.00 EUR -3.26 EUR -11.52 %
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F5 Networks Inc.
374.50 EUR -16.90 EUR -4.32 %
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Flex Ltd Registered Shs
77.47 EUR 4.82 EUR 6.63 %
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GE HealthCare Technologies
68.49 EUR 5.42 EUR 8.59 %
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Lam Research Corp.
228.75 EUR 13.80 EUR 6.42 %
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NVIDIA Corp.
194.44 EUR -1.18 EUR -0.60 %
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Old Dominion Freight Line Inc.
164.08 EUR 1.44 EUR 0.89 %
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Parker Hannifin Corp.
817.60 EUR 7.60 EUR 0.94 %
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Sandisk Corp
1,240.00 EUR 70.00 EUR 5.98 %
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Vertiv Holdings
211.45 EUR 22.21 EUR 11.74 %
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Western Union Company
5.47 EUR 0.03 EUR 0.51 %
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Indizes
S&P 500
7,725.50 USD 2.90 USD 0.04 %
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Um 17:56 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,28 Prozent fester bei 7.743,99 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 64,024 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,178 Prozent auf 7.736,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.722,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.718,37 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.751,06 Zählern.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 1,37 Prozent. Der S&P 500 wurde vor einem Monat, am 28.09.2026, mit 7.683,69 Punkten bewertet. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 7.428,78 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, stand der S&P 500 noch bei 6.890,89 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 12,91 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Vertiv (+ 13,35 Prozent auf 236,41 USD), Flex (+ 10,26 Prozent auf 91,90 USD), GE HealthCare Technologies (+ 7,19 Prozent auf 76,22 USD), Sandisk (+ 5,72 Prozent auf 1.379,46 USD) und Lam Research (+ 5,51 Prozent auf 254,12 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil F5 Networks (-19,84 Prozent auf 368,24 USD), CoStar Group (-13,90 Prozent auf 27,56 USD), CH Robinson Worldwide (-9,58 Prozent auf 129,84 USD), Old Dominion Freight Line (-5,61 Prozent auf 176,54 USD) und Baker Hughes (-5,20 Prozent auf 55,93 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.760.473 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,724 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,25 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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