S&P 500 aktuell: S&P 500 am Mittwochnachmittag schwächer

S&P 500-Marktbericht

23.09.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 zeigt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Am Mittwoch sinkt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,58 Prozent auf 7.719,47 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 63,538 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,092 Prozent auf 7.757,51 Punkte an der Kurstafel, nach 7.764,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.761,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.694,89 Punkten.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um 0,346 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 7.674,37 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 23.06.2026, den Wert von 7.365,46 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, bei 6.656,92 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,55 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Caseys General Stores (+ 3,96 Prozent auf 608,01 USD), Palantir (+ 3,46 Prozent auf 191,39 USD), Devon Energy (+ 3,33 Prozent auf 48,50 USD), Zebra Technologies (+ 3,21 Prozent auf 373,20 USD) und APA (+ 3,19 Prozent auf 43,65 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Paychex (-7,67 Prozent auf 105,75 USD), Expedia (-6,75 Prozent auf 261,75 USD), Airbnb (-5,85 Prozent auf 152,35 USD), AppLovin (-5,43 Prozent auf 310,87 USD) und McDonalds (-5,40 Prozent auf 236,84 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.003.219 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,796 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,72 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net